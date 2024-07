Kiev operazione segreta contro la Russia Ma Mosca avverte Washington

Leggi tutta la notizia su thesocialpost

(Di sabato 27 luglio 2024) Il New York Times ha rivelato che il ministro della Difesa russo, Andriy Belousov, ha contattato il capo del Pentagono, Lloyd Austin, all’inizio di questo mese per avvisarlo di una “” che l’Ucraina stava preparandola. Secondo il giornale, che cita tre funzionari statunitensi, il 12 luglio Austin ha ricevuto una “richiesta insolita” da Belousov. Il ministro russo ha informatodei preparativi diper un’, ritenendo che avesse l’approvazione degli Stati Uniti. Belousov ha chiesto ad Austin se il Pentagono fosse a conoscenza dell’ndo che essa avrebbe potuto portare a un’escalation delle tensioni tra. I funzionari del Pentagono sono rimasti sorpresi dalle affermazioni di Belousov e hanno dichiarato di non essere a conoscenza dell’