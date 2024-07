Inter-Las Palmas non solo Acerbi | altri cinque debutti a Cesena! – CdS

Leggi tutta la notizia su inter-news

(Di sabato 27 luglio 2024) L’amichevole-Lasdarà modo a Inzaghi di avvicinarsi alla sua squadra base, anche se mancano ancora diversi giocatori sempre in vacanza dopo Europei e Copa América. Stasera alle ore 19.30 aattesi nuovi esordi stagionali, oltre a quello di: ne parla il Corriere dello Sport. LE CERTEZZE – Stasera per-Lasinizierà a vedersi una bozza di squadra più concreta. Una formazione più corposa, rispetto alle precedenti amichevoli di Appiano Gentile, quelle contro Lugano e Pergolettese. Non più un gruppo imbottito di giovani ed esuberi, che comunque rimangono a disposizione di Simone Inzaghi, ma qualche rientro e più giorni di lavoro. C’è chi ha già mostrato di essere in forma, come Mehdi Taremi (tre gol in due partite) e l’instancabile Henrikh Mkhitaryan, già tirato a lucido.