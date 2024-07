I talk show estivi | Travolti dal Mistero I fatti e le domande che ti cambiano la vita

Leggi tutta la notizia su lanazione

(Di sabato 27 luglio 2024) Ildi oggi alle Terme Marine Leopoldo II di Marina di Grosseto, inizio ore 18.30, avrà come protagonista Filippo Anastasi, un "signore" del giornalismo, capace di affascinare chi lo ascolta per le storie che ha da raccontare, grazie alla sua esperienza in Rai come inviato al seguito di papi come Karol Wojtyla e Ratzinger, la sua conoscenza con papa Bergoglio e non solo. Anastasi è stato anche direttore di Rai Giubileo e capo dell’informazione religiosa dell’intera radiofonia pubblica che ha condotto pure come vicedirettore dei GR. Un impegno che ha cambiato il suo modo di pensare, di riflettere, di confrontarsi con i grandi temi che anche la nostrainteriore.