Gran caldo e il carrello della spesa dei lombardi | frutta e verdura ma anche tanto yogurt

(Di sabato 27 luglio 2024) Milano, 27 luglio 2024 - Contro ildi questi giorni ci si difende come si può a cominciare dalla tavola, e i gusti e le abitudini inevitabilmente si adattano al clima. Ina è boom di acquisti di gelato (+30%), bottiglie d'acqua (+20%) e, in particolare angurie e meloni (+15%). Forte incremento di venditeper(+10%) e succhi die bibite (+15%). Ma ilportaeffetti indesiderati e insetti nocivi: è infatti raddoppiata la richiesta per i prodotti “anti-zanzare”. Picco di vendite ovviamenteper ventilatori e climatizzatori. Lo rileva l'Osservatorio dei Supermercati Il Gigante (una settantina di ipermercati e supermercati, la maggior parte dei quali ina) evidenziando come, nelle ultime due settimane, si sia registrato un'importante corsa verso questa tipologia di prodotti.