Ginnastica artistica Gran Bretagna da brividi nelle qualificazioni Jarman e Whitlock sugli scudi alle Olimpiadi USA in ritardo

(Di sabato 27 luglio 2024) Si sono aperte ledi Parigi 2024 anche per la, a fare alzare il sipario su questa edizione dei Giochi sono state lemaschili. La prima suddivisione ha mostrato lo strapotere della, che ha tuonato un imperiale 256.561 dopo sei rotazioni di enorme impatto tecnico: 43.665 al corpo libero, 43.432 al cavallo con maniglie, 41.300 agli anelli, 44.299 al volteggio, 43.099parle pari, 40.766 alla sbarra. Il quintetto inglese ha rifilato addirittura tre punti e mezzo di distacco agli USA (253.229), facendo capire di avere tutte le carte in regola per puntare al podio sfidando su tutte Cina, Giappone, Ucraina (attese nella seconda suddivisione,ore 15.30). Max(impeccabile 15.166 al cavallo), Luke Whitehouse (14.533 al corpo libero), Jake(14.966 al quadrato, 15.166 al volteggio), Harry Hapworth (14.