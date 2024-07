F1 GP Belgio Verstappen | Bella qualifica speriamo nella rimonta

Leggi tutta la notizia su sportface

(Di sabato 27 luglio 2024) “E’ stata una, per fortuna il meteo ha retto anche se pioveva. Tutto ha funzionato bene, ma abbiamo fatto buoni tempi. Non sapevamo se ci sarebbe stato l’asciutto nel Q3 ma sono contento“. Queste le parole di Maxdopo ladel Gran Premio del, che lo hanno visto ottenere il miglior tempo. Allo scudiero della Red Bull non spetta però la pole position, a causa della sostituzione dell’ICE che lo porta a dover scontare una penalità di dieci posizioni. “La macchina va bene, ho provato a fare giri puliti ma domani dovrebbe essere tutto diverso perchè dovrebbe fare caldo e il degrado sarà importante. Partirò 10 posizioni dietro, non sappiamo quando saremo veloci edi riuscire are. Alla prima curva ci sarà caos, ma vediamo perchè la gara sarà lunga e spero di essere competitivo.