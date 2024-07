Esodo estivo 2024 weekend 27-28 luglio da bollino rosso su strade e autostrade

Leggi tutta la notizia su ildenaro

(Di sabato 27 luglio 2024) (Adnkronos) –di primo, oggi sabato 27e domani domenica 28con milioni di italiani in partenza per le vacanze e pronti a mettersi in viaggio sue autoda Nord a Sud. In previsione dell’aumento del traffico, Anas (Gruppo FS Italiane) ha limitato la presenza dei cantieri: da oggi e fino al 3 settembre sono stati sospesi 906 cantieri, il 70% di quelli attivi in questo momento (1.278). Lungo la rete Anas per l’ultimo fine settimana diè atteso traffico in costante aumento. E’ previsto(traffico intenso con possibile criticità) nella mattinata di sabato 27, nonostante i divieti per i mezzi pesanti con portata superiore alle 7.5 t. dalle 8 alle 16, e domenica 28per tutto il giorno (i mezzi pesanti non potranno circolare dalle 7 alle 22), sia la mattina che il pomeriggio.