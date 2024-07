Crollo di Scampia Geolier paga di tasca sua un’ambulanza per gli sfollati all’Università

Leggi tutta la notizia su dayitalianews

(Di sabato 27 luglio 2024) È ancora fortissima a Napoli l’eco deldel ballatoio in una delle Vele a, che ha causato la morte di 3 persone, mentre altre, tra le quali anche bambini, stanno lottando tra la vita e la morte. Subito dopo la tragedia molti personaggi noti dello spettacolo si sono mossi in prima persona, a partire da Franco Ricciardi, popolare cantante nato proprio a, che ha portato aiuti per gli, che a centinaia che si sono riversatiFederico II di, dove vivono e dormono in condizioni a dir poco precarie. Anche, nativo di Miano, un quartiere non distante da, ha voluto dare il suo contributo a sostegno delle persone della Vela Celestendo disuaprivata che stia in presidio fisso all’esterno dell’università 24h.