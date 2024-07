Chiomonte | assedio No Tav al cantiere e lancio bombe carta alla polizia

Leggi tutta la notizia su dayitalianews

(Di sabato 27 luglio 2024) Gruppi No Tav hanno dato vita in Val di Susa a una sorta dialdi, nel torinese. Alcuni manifestanti hanno anche invaso la vicina autostrada del Frejus che è stata chiusa nel tratto fra Susa e Bardonecchia. Dai dimostranti, che hanno agito in diversi punti, è partito undi fuochi d’artificio econtro le forze dell’ordine. Secondo quanto hanno riferito gli organizzatori, la manifestazione era in particolare “contro la devastazione del territorio, contro un sistema di sviluppo avariato”, ma si rivolgeva anche contro la guerra e il genocidio in Palestina. L'articoloNo Tav alproviene da Dayitalianews.