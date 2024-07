Camion bloccato | caos Autopalio da incubo

Leggi tutta la notizia su lanazione

(Di sabato 27 luglio 2024) Un mezzo che si guasta e si ferma ostacolando il traffico è spiacevole ovunque: quando succede su una strada già piena di problemi come l’fa alzare un coro di "basta!". Come è successo giovedì scorso nei pressi di Colle sud, dove la corsia per Siena è rimasta a lungo deviata per l’impasse di unda un guasto al motore, sollevando le ire solo apparentemente fuori misura di decine di automobilisti, già provati dalla serie di cantieri e deviazioni.