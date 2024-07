Calciomercato Milan Giorgio Furlani blinda Theo Hernandez | pronta l’offerta  Le cifre

Leggi tutta la notizia su dailymilan

(Di sabato 27 luglio 2024), l’amministratore delegatoe preparaper il rinnovo.“Da tifoso ti posso dire che su Maignan enon devi preoccuparti“. Queste le parole che l’amministratore delegato delaveva confessato a un giornalista presente negli Stati Uniti. Ecco che allora, secondo le ultime indiscrezioni, il CEO rossonero in queste settimane avrebbe lavorato sul fronte rinnovo di, arrivando a formulare una vera e propria offerta. Secondo quanto riportato da.com, infatti,presenterà presto una proposta da 6 milioni più 500 mila euro di bonus per convincere il terzino francese a mettere la firma sul rinnovo del contratto in scadenza nel 2026. Ricordiamo che la richiesta dell’ex Real Madrid è di circa 8 milioni di euro.