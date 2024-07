Atp Umago 2024 Musetti si ferma in finale | Cerundolo vince il titolo

Leggi tutta la notizia su sportface

(Di sabato 27 luglio 2024) Lorenzosi èto in. Il tennista italiano ha sfiorato il trionfo al termine torneo in Croazia, ma Franciscoè riuscito ad avere la meglio sul 2-6, 6-4, 7-6(5). Si tratta del terzoin carriera per l’atleta argentino, il secondo sulla terra battuta, la superficie che esalta le sue caratteristiche. Nel suo percorso, l’azzurro ha superato in serie Marco Trungelliti, Dusan Lajovic, Jakub Mensik, cedendo appunto al già citato sudamericano, preparandosi comunque nel migliore dei modi alle Olimpiadi di Parigi, sulla stessa superficie diè andato vicino a diventare quarto vincitore italiano a, succedendo a Marco Cecchinato, Fabio Fognini e Jannik Sinner, seppur si sia arreso soltanto dopo il tie-break del terzo set.