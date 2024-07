Allerta caldo umido su Napoli e Campania | fino a 6 gradi sopra la media Ecco fino a quando

Leggi tutta la notizia su quotidiano

(Di sabato 27 luglio 2024), 27 luglio 2024 – Si prospettano giorni bollenti nel Napoletano e nell’intera: il Centro funzionale della Protezione civile ha emanato un avviso di criticità per ondate di calore a partire dalle 12 di domani domenica 28 luglio alla stessa ora di mercoledì 31 luglio. Quasi quattro giornate diintenso. Le temperature medie di questo periodo saranno superate abbondantemente: si prevedono 3-5°C in più domani e 4-6°C in più nelle giornate successive. A ciò dovrebbe aggiungersi un tasso di umiditàall’80%, specie nelle ore serali e notturne e sul settore costiero. Il vento sarà scarso. Una persona si difende dal fortebagnandosi ad una fontana a, 26 giugno 2021. ANSA/CIRO FUSCO Cosa fare La Protezione civile mette in guardia dall’uscire nelle ore più calde della giornata, così come dall’esporsi al sole e dal praticare attività all’esterno.