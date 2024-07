A Montemesola arriva la notte in bianco del Marchese più lunga dell’anno cibo e intrattenimento in ogni angolo del centro storico

Leggi tutta la notizia su tarantinitime

(Di sabato 27 luglio 2024) Tarantini Time QuotidianoAd un anno dall’enorme successo della commedia teatrale all’aperto Ius Primae Noctis scritta e diretta da Salvatore Carrozzo, che narrava la leggenda secondo la quale ildidovesse trascorrere la primadi nozze connovella sposa del paese (intenzione poi naufragata dopo le ribellioni della giovane sposina), l’Associazione Culturale e Teatrale “Il Carrozzone” in collaborazione con l’Amministrazione Comunale ed ERComunicazione, ha organizzato “La(in)del” in programma per il 13 agosto. Sarà unae intrisa di divertimento che si pone l’obiettivo di far vivere tutto ildel bellissimo borgo in provincia di Taranto.