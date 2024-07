Università | assegnati ai ‘quartini’ 2 463 posti di Medicina

Leggi tutta la notizia su quotidiano

(Di venerdì 26 luglio 2024) Roma, 26 luglio 2024 – Iai, gli studenti di quarta superiore che l’anno scorso hanno sostenuto i TOLC-MED con esito positivo, sono 2.463 per i corsi die Chirurgia, Odontoiatria e Protesi dentaria e 143 per Veterinaria. Al via le immatricolazioni per l’anno accademico 2024/25 tra il 10 e il 13 settembre. Anna Maria Bernini, ministra dell’e della Ricerca, ha firmato i decreti che definiscono iai candidatiper i corsi di laurea a ciclo unico e che forniscono le indicazioni per il perfezionamento della procedura di immatricolazione.