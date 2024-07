Temptation Island 11 Karina Cascella dura contro Martina De Ioannon | Ridicola e vergognosa avrebbe dovuto lasciare Raul Dumitras prima ma…

Leggi tutta la notizia su isaechia

(Di venerdì 26 luglio 2024), da sempre grande estimatrice ed ammiratrice dei programmi di Maria De Filippi, ieri sera ha commentato in diretta live su Instagram l’ultima puntata diche ha ottenuto risultati da record. Tra i numerosi telespettatori che hanno assistito agli ultimi “scontri” finali tra i protagonisti anche la stessache sui social ha commentato le varie vicende che si susseguivano. In primis ha reagito con stupore al famoso bacio tra Vittoria Bricarello e il tentatore Simone Dell’Agnello e poi ha aggiunto: No vabbè, partiamo così. E niente Vittoria è stata capace di rovinare tutto ed è stata capace di farlo passare dalla parte della ragione. Ma io dico, piangeva fino al giorno. Poi all’improvviso sole, cuore e limoni con il tipo.