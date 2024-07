Stadio approvato atto d’indirizzo per la nuova convenzione fra Pisa e Comune

Leggi tutta la notizia su lanazione

(Di venerdì 26 luglio 2024), 26 luglio 2024 - Come anticipato questa mattina sulle colonne de La Nazione, è statodalla Giunta comunale l’propedeutico alla definizione di unaper l’Arena GaribaldiRomeo Anconetani fradiSporting Club, da concordare entro la scadenza naturale dellain essere fissata per il 31 luglio 2025. Lo riferisce ildiin un comunicato. «Alla luce della legislazione vigente, che è cambiata in questi anni e non è più quella dei tempi della sottoscrizione della2019-2025 – spiega il Sindaco Michele Conti - non è più possibile riproporre l’impostazione dell’attuale accordo per la gestione dellocon ilSporting Club, che sappiamo aver funzionato solo in parte, costringendo proprietà e gestore a trovare soluzioni estemporanee per la piena fruibilità del bene.