Sicurezza Minniti difende le scelte | Lucca non è come il Bronx

(Di venerdì 26 luglio 2024) "L’amministrazione Pardini ha messo in atto l’azione più incisiva che poteva nell’ambito di questo settore con le modifiche al Regolamento di polizia urbana introducendo per varie fattispecie il Daspo urbano cheben sanno i cittadini è stato applicato già più volte nei confronti di alcuni soggetti che si sono resi autori di azioni di disturbo alla quiete pubblica e aggressioni": ne è convinto l’assessore alladel Comune diGiovanniche in una notail suo operato, seriamente messo in dubbio dagli avvenimenti legati al degrado, alle risse, al bivacco che hanno riguardato e riguardano il centro storico.