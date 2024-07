Sequestrate 2 piantagioni di marijuana a Mondragone

Leggi tutta la notizia su casertanotizie

(Di venerdì 26 luglio 2024). I finanzieri del Reparto operativo Aeronavale di Napoli hanno sequestrato duedinel comune di. L’operazione è scattata a seguito di un’attività di osservazione eseguita dagli elicotteri della Sezione Aerea i quali, oltre ad individuare i terreni demaniali adibiti alla coltivazione illecita, hanno sorpreso 3 responsabili in flagranza di reato. L’operazione si è svolta con la collaborazione dei militari della Compagnia diche hanno bloccato i tre uomini nonostante avessero tentato la fuga nei campi. Le misure cautelari reali hanno riguardato circa 2.500 kg di sostanza stupefacente di cui circa 1100 kg già essiccata e pronta per il confezionamento, due serre e l’attrezzatura utilizzata per la produzione. Il prodotto sul mercato avrebbe potuto fruttare fino a 10 milioni di euro.