Scacco matto alla solitudine Re e pedoni mossi dagli anziani

(Di venerdì 26 luglio 2024) Gli scacchi per contrastare la. Ieri mattina, negli spazi del CentroFiorita, in via Parini, si è tenuto l’evento conclusivo del percorso avviato nel 2022 dall’Associazione ’La Scacchiera di Onnon’, nell’ambito del bando regionale ’La terza vita: tra memorie e futuro’ che promuove un’azione di contrastoe di miglioramento della qualità della vita, per persone over 65 sane e con problemi cognitivi o di memoria, offrendo attività e occasioni di svago, relazione e supporto. Nel corso della mattinata (promossa da Amici di Casa Insieme, La scacchiera di Onnon e Auser Cesena) una grande scacchiera è stata collocata al centro della sala di via Parini dove i cesenati over 70 si sono immedesimati nei singoli personaggi (Re, Regina, alfiere, cavallo, torre,) giocando e confrontandosi su ogni singola mossa.