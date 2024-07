Rivoluzione Napoli annuncio in diretta | Manna pronto a stravolgere il reparto

Leggi tutta la notizia su spazionapoli

(Di venerdì 26 luglio 2024) In casaè sempre tempo di calciomercato. Il ds Giovannista lavorando intensamente per accontentare Antonio Conte. Primi giorni di lavoro a Castel di Sangro con ilquasi al completo grazie al rientro della maggior parte dei Nazionali. Antonio Conte sta lavorando intensamente, l’obiettivo è arrivare pronti o quasi per il debutto prima in Coppa Italia e poi in campionato, due match ufficiali verso metà Agosto. Mentre Conte lavora con la squadra, la società è impegnata sul mercato e vuole accontentare in tutto e per tutto le richieste del suo allenatore. Dopo aver rinforzato in maniera importante la difesa il club èa fare lo stesso anche a centrocampo dove presto potrebbero esserci importanti cambiamenti. Dopo l’ufficialità di Lindstrom ilpotrebbe presto perdere anche altri due giocatori, subito sostituiti con nuovi arrivi sul mercato.