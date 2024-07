Rapina alle Poste nel Casertano un minore tra i tre fermati

Leggi tutta la notizia su anteprima24

(Di venerdì 26 luglio 2024) Tempo di lettura: < 1 minutoC’è anche undi 17 anni tra i tretoria Marano di Napoli dai carabinieri per unacommessa ieri mattina all’ufficio postale di Teverola, nel. Gli altri due soggetti finiti in manette hanno 18 e 26 anni. Sui tre, che già erano sotto osservazione per altre rapine avvenute nelle scorse settimane, si sono concentrati i sospetti dei carabinieri della stazione di Teverola e della Compagnia di Aversa subito dopo il colpo, fruttato quasi 100mila euro. L’auto usata è stata rinvenuta mentre a casa dei presunti banditi sono stati trovati i soldi e anche gli indumenti usati durante il colpo. I tre sono statisu ordine della Procura della Repubblica di Napoli Nord. L'articolonel, untra i treproviene da Anteprima24.it.