Protagonisti Dell’Orco suona la carica | Stiamo spingendo forte

(Di venerdì 26 luglio 2024) PERUGIA Sarà il punto fermo della difesa per la prossima stagione. Queste le intenzioni del Perugia che vorrebbe puntare ancora su Cristianper guidare il pacchetto arretrato biancorosso. Il mercato è ancora lungo, il difensore a gennaio aveva ricevuto le avance del Brescia, ma solo una chiamata dalla serie B a questo punto potrebbe distoglierlo dal lavoro che sta svolgendo con il Perugia. Il centrale biancorosso, dopo la prima uscita stagionale nel ritiro di Bagno di Romagna ha commentato, ai microfoni ufficiali del club, il test d’avvio stagionale disputato contro la Sulpizia. "Ritengo che me abbiamo fatto una buona prestazione, era importante per mettere minutaggio sulle gambe, con le distanze giuste e prendere anche il ritmo di una partita – spiega– . Abbiamo cercato di mettere in campo i dettami del mister".