Piccola guida per non perdersi neanche un minuto dell' evento sportivo dell' anno le Olimpiadi

Leggi tutta la notizia su gqitalia

(Di venerdì 26 luglio 2024) Ci siamo: ledi Parigi 2024,, sono iniziate, con le prime gare già dal 24 luglio e la cerimonia di apertura il 26. Per diventare i massimi esperti di tutti gli sport, magari anche discipline che durante l'non seguiremmo mai, c'è un modo molto semplice: piazzarsi davanti alla tv e fare zapping tra i tanti canali che racconteri Giochi quest'. Con un occhio di riguardo agli atleti italiani, soprattutto quando qualcuno di loro sarà in finale e andrà a cacciaa medaglia d'oro. Dove vedere ledi Parigi 2024 oggi in streaming o in tv Essere fisicamente a Parigi sarebbe il sogno di tutti, ma anche dal divano di casa sarà possibile vivere i Giochi in prima fila, una full immersion giornaliera da venerdì 26 luglio a domenica 11 agosto. Ecco come fare.