Parigi 2024 Velasco | Non sogno motivazione non deve diventare ansia

(Di venerdì 26 luglio 2024) La Nazionale italiana di volley femminile si prepara all’esordio ai Giochi Olimpici dicontro la Repubblica Dominicana, in programma domenica 28 alle 09.00. La ragazze di Juliosi sono allenate oggi al Palais des Sports Robert Charpentier a. Prima parte di seduta a porte chiuse e in conclusione la partitella a porte aperte di due set. Al termine della sessione il coachha parlato alla stampa: “Le ragazze le ho viste benissimo. Stiamo bene e siamo fiduciosi. La squadra è molto equilibrata in tutti i ruoli, dall’attacco alla ricezione, e questo è un dettaglio da non sottovalutare. Le ragazze mi hanno sorpreso tanto per la loro capacità di imparare in fretta. Io personalmente sono molto tranquillo, anche l’età aiuta. La nostra priorità è combattere l’e leggere pochi giornali (ride ndr.).