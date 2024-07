PARIGI 2024 LA CERIMONIA DI APERTURA SU RAI2 MATTARELLA | TUTTA L’ITALIA È CON VOI!

Leggi tutta la notizia su bubinoblog

(Di venerdì 26 luglio 2024), stasera al via le Olimpiadi. Direttadalle 19.30. È la primadia svolgersi al di fuori di uno stadio con la capitale francese trasformata in un teatro a cielo aperto. Lungo la Senna, in uno spettacolo destinato ad entrare nella storia olimpica e nel cuore dei telespettatori, si svolgerà la tradizionale parata di atlete e atleti a bordo di barche tra luci, musiche ed emozioni. Sono attesi 350.000 spettatori per un evento storico e mai visto prima, avvio di una manifestazione costata circa 9 miliardi, con un indotto che dovrebbe essere di 11 miliardi. Si prevede cheaccoglierà oltre 15 milioni di visitatori in più grazie ai Giochi, con un impatto positivo sull’economia locale e nazionale. Insomma, le Olimpiadi dirappresentano un’occasione unica per celebrare lo sport, l’inclusività e l’innovazione.