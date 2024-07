Ottanta Paesi raggiungono un accordo storico sull’e-commerce al WTO ma gli Usa non ci stanno

Leggi tutta la notizia su tpi

(Di venerdì 26 luglio 2024) Quasi 80in tutto il mondo, incluse le nazioni dell’Unione europea, il Regno Unito, la Cina, il Canada, l’Australia, l’Arabia Saudita e il Giappone, hanno raggiunto oggi unsu una serie di norme per disciplinare il commercio elettronico globale, a cui però non parteciperanno gli Stati Uniti. Dopo cinque anni di trattative, icoordinatori Australia, Giappone e Singapore hanno redatto un testo unico, definito “” dalla Commissione europea e “rivoluzionario” dal governo britannico. “Abbiamo negoziato le prime regole globali sul commercio digitale”, ha scritto oggi sui social il commissario europeo per il Commercio, Valdis Dombrovskis. “Questo faciliterà le transazioni elettroniche, stimolerà l’innovazione e integrerà iin via di sviluppo nell’economia digitale”.