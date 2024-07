Ostigard al Rennes | fissate le visite mediche per il difensore -SKY

Leggi tutta la notizia su napolipiu

(Di venerdì 26 luglio 2024), trattativa in fase avanzata. Il Napoli vicino a cedere ilper 7 milioni.imminenti. Ultimi aggiornamenti.: Dettagli della Trattativa in Corso Il calciomercato del Napoli è in fermento: Leoè sempre più vicino al. La trattativa, in fase avanzata, sembra essere prossima alla conclusione, segnando un altro capitolo significativo nella strategia di mercato del club partenopeo. Secondo quanto riportato da Sky Sport, il Napoli è ad un passo dal finalizzare il trasferimento dial club francese. Ilnorvegese, dopo alcuni tentennamenti iniziali, sembra aver accettato la destinazione, facilitando così la conclusione dell’affare. Sky Sport riporta testualmente: Il futuro di Leoè sempre più a tinte francesi.