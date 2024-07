Olimpiadi sotto attacco | treni francesi paralizzati per il sabotaggio notturno

Leggi tutta la notizia su iltempo

(Di venerdì 26 luglio 2024) A poche ore dalla cerimonia di apertura dei Giochi Olimpici, la SNCF (Société Nationale des Chemins de fer Français) ha dichiarato di essere stata vittima di «un massicciovolto a paralizzare la rete TGV» e chiede oggi «a tutti i viaggiatori di rinviare il viaggio e di non recarsi in stazione». La SNCF è stata «vittima di numerosi atti dolosi la scorsa notte», ha precisato il gruppo ferroviario, «sono stati appiccati incendi intenzionali per danneggiare gli impianti». In particolare, presa di mira la rete elettrica. Il ministro dei Trasporti francese Patrice Vergriete ha condannato fermamente le «azioni criminali» e ha parlato di «atti dolosi coordinati». Il traffico TGV sugli assi Atlantico, Nord ed Est è molto perturbato. «Stiamo deviando alcunisulle linee tradizionali ma dovremo eliminarne un gran numero», ha precisato la SNCF nel suo comunicato stampa.