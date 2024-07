Olimpiadi di Parigi 2024 al via la cerimonia d’apertura – DIRETTA

Leggi tutta la notizia su ilfaroonline

(Di venerdì 26 luglio 2024), 26 luglio– Via alledicon ladi apertura. Il sipario sui Giochi si alza con lo show inaugurale sulla Senna. In una giornata condizionata dal maltempo, con la pioggia a disturbare pubblico e addetti ai lavori, si comincia: ladurerà circa 4 ore e si chiuderà con l’accensione del braciere, con il ‘mistero’ dell’ultimo tedoforo ancora non reso noto.al via Si è aperta ufficialmente lainaugurale dei Giochi Olimpici di, lungo il suggestivo scenario della Senna. Presente in tribuna anche il Presidente della Repubblica Sergio Mattarella. Laè iniziata con un video divertente di Zinedine Zidane che corre lungo alcuni luoghi dicon la torcia per salire sulla metro e consegnarla poi a tre ragazzini che poi in barca la portano verso dove si accenderà il braciere olimpico.