Murdoch contro i figli in tribunale Guerra per il controllo sui media di famiglia

Leggi tutta la notizia su quotidiano

(Di venerdì 26 luglio 2024) Nuovo sin casa: il tycoon australiano e i suoi tremaggiori, politicamente più moderati, si affronteranno ina settembre. In gioco c’è il ruolo conservatore dell’azienda di, che Rupert(foto) è intenzionato a preservare. Alla fine dell’anno scorso, senza preavviso, il tycoon ha cambiato le regole del trust diper assicurare che Lachlan, ilo maggiore, prescelto come successore, continuasse ad avere illlo sui network e i quotidiani di. Mossa che non è andata giù a James, Elizabeth e Prudence. In giugno un commissario per la successione ha stabilito chepiò cambiare le regole del trust se agisce in buona fede. E a stabilire se il tycoon l’ha fatto sarà un giudice in settembre. Sembra lo sfinale per illlo di Fox News, New York Post e Wall Street Journal.