Mio padre Elon Musk è freddo facile all’ira menefreghista e narcisista | la figlia transgender Vivian risponde alle dure parole dell’imprenditore

(Di venerdì 26 luglio 2024) “Mio figlio è morto, è stato ucciso dal virus della mentalità woke. Sono stato ingannato nel firmare documenti medici per approvare qualsiasi trattamento lei ricevesse”, è stato durissimoche a Tmz ha parlato dellaventenne. Così la diretta interessataJenna Wilson ha deciso dire a tono alin esclusiva alla Nbc News. “A ferirmi in particolare sono state le frasi nelle quali nega il mio genere – ha spiegato – e l’inganno al quale lui sarebbe stato sottoposto per l’autorizzazione del trattamento per la transizione quando avevo 16 anni. In realtà lui, dopo alcuni dubbi, ha acconsentito sapendo perfettamente cosa andasse ad approvare. Stavolta non sono disposta a lasciare correre a chi vuole mentire su di me, in modo palese, a un pubblico di milioni di persone”.