Mi voleva più maschio Che papà è stato Elon Musk devastato | le parole durissime della figlia trans Vivian

Leggi tutta la notizia su liberoquotidiano

(Di venerdì 26 luglio 2024) Ladel miliardario, la ventenneJenna Wilson, ha duramente criticato suo padre per le sue dichiarazioni contro il cambiamento di genere. Con i suoi recenti commenti su di lei,ha oltrepassato il limite, ha detto alla Nbc in un'intervista telefonica la ragazza, che afferma di vivere come una donnadal 2020 e che non intende lasciare queste "bugie" senza risposta. Wilson si riferisce ad una conversazione trae il controverso psicologo canadese Jordan Peterson, che la rivista online statunitense The Daily Wire ha trasmesso in diretta sulla piattaforma X (di proprietà di) all'iniziosettimana. Durante questa conversazione,ha affermato di essere"ingannato" quando ha firmato i documenti per le cure mediche di Wilson, quattro anni fa. Fondamentalmente, avrebbe perso suo figlio a causa del "virusmentalità woke".