Manca il cibo e la carne è troppo cruda | Parigi 2024 esplode il menù-gate

(Di venerdì 26 luglio 2024) Non bastava l'attacco su larga scala alla rete ferroviaria francese.anche ilal villaggio olimpico di. Gli atleti hanno iniziato a lamentare problemi di approvvigionamento al ristorante del villaggio, spingendo l'operatore Sodexo Live ad aumentare il volume degli ordini per alcuni prodotti. Come riportano alcune testate francesi, per primi sono stati gli sportivi britannici a boicottare la mensa, lamentando lanza di uova e pollo, ma anche di, servita secondo loro "". Secondo il Times, gli atleti avrebbero chiamato uno chef apposta dal Regno Unito. "La delegazione britannica ha scelto di rafforzare i suoi team di ristorazione già presenti presso il centro situato fuori dal Villaggio con la presenza di un ulteriore chef per garantire il catering dei suoi atleti.