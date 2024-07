L’omaggio a Disney a Fratte | danza musica classica e riscrittura del repertorio napoletano a Raito

Leggi tutta la notizia su anteprima24

(Di venerdì 26 luglio 2024) Tempo di lettura: 2 minutiDomani (sabato 27 luglio 2024) i Concerti d’estate di Villa Guariglia si fanno in due. Una data per due concerti. All’Area Archeologica di(ore 20 – ingresso € 10 adulti, gratuito under 18) dopo le celebrazioni per i 100 anni dalla fondazione della Waltnel 1923, l’Orchestra da Camera Fiorentina diretta da Giuseppe Lanzetta presenta la grandedelle colonne sonore più belle di Walt(Biancaneve e i sette nani, La Sirenetta, Aladdin, Mulan, Oceania, Frozen, Medley da Star Wars e Harry Potter, giusto per citarne alcuni), con un concerto molto vicino alle dinamiche dell sia per contenuti disia per il dispiegarsi del concerto.