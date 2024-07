Lo chef Sergio Barzetti preso a pugni fuori dal suo ristorante di Malnate

Leggi tutta la notizia su ilgiorno

(Di venerdì 26 luglio 2024)(Varese), 26 luglio 2024 – Una lite per il posteggio degenerata in aggressione. Il re del risotto, loè stato aggredito a. Diversiin faccia che gli hanno procurato delle lesioni giudicate guaribili in sette giorni. È accaduto nella serata di ieri, giovedì 25 luglio. A raccontare l'accaduto è l'avvocato Carlo Aberto Cova, che dello– volto noto della TV per il suo essere apprezzato ospite fisso di Antonella Clerici nel programma Rai “È sempre mezzogiorno”, è il difensore. Stando a quanto ricostruito un uomo e una donna, non sconosciuti e non nuovi a fatti simili, avrebbero aggredito lomentre stava caricando un furgone posteggiato vicino al suodiCucina.“Le due persone lo hanno prima insultato – spiega l'avvocato Cova –. L'uomo lo ha quindi. Ci sono testimoni”. A breve sarà sporta denuncia.