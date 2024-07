Le Stelle di Branko ecco le previsioni di venerdì 26 luglio

Leggi tutta la notizia su iltempo

(Di venerdì 26 luglio 2024) "Ledi", ledell'astrologo più ascoltato e amato dal pubblico italiano.l'Oroscopo per tutti i segni dello Zodiaco per la giornata di262024. Ariete "Anna, voglio Anna!" Come non ricordare oggi Lucio Battisti e la sua indimenticabile canzone dedicata al nome di donna il più bello del mondo! Luna nel vostro segno canta amore, Venere è felicità, Giove e Marte insieme esaltano le vostre arti amatorie e vi rendono conquistatori nel weekend. Mercurio diventa un ottimo affarista ed efficace agente professionale. Nuove associazioni vi faranno guadagnare molto in tempi brevi. Può mancare qualche scontro? No, non sarebbe da Ariete. Toro Favoriti lavori con il pubblico, attività che portano emozioni. Sensazioni meravigliose, ma non avete tempo per vivere l'amore ogni attimo.