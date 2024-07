Le nuove vie cinesi per l’Italia oltre la Seta Parla Fardella

Leggi tutta la notizia su formiche

(Di venerdì 26 luglio 2024) Enrico, professore associato presso l’Università di Napoli “L’Orientale” e direttore del progetto ChinaMed, ragiona con Formiche.net sul viaggio che tra due giorni porterà la presidente del Consiglio Giorgia Meloni in Cina — su invito del premier cinese Li Qiang. Le implicazioni del ritiro deldalla Belt and Road Initiative (Bri), l’evoluzione delle relazioni Ue-Cina sotto la nuova Commissione di Ursula von der Leyen e il ruolo futuro degli Stati Uniti nelle dinamiche geopolitiche internazionali. Tutto ruota attorno al rimodellamento in corso del rapporto sino-italiano. Il viaggio di Meloni si muove tra l’abbandono della Bri e la volontà di mantenere attivo il partenariato strategico. Quali prospettive? Meloni viaggia in Cina come primo ministro italiano e presidente del G7.