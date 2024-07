Lavori per la Magnifica Fabbrica Vincono i costruttori della Beic Ma i primi esclusi fanno ricorso

Leggi tutta la notizia su ilgiorno

(Di venerdì 26 luglio 2024) di Andrea Gianni e Nicola Palma MILANO L’appalto è stato assegnato un mese fa: il bando europeo da 25 milioni di euro per la costruzione, finanziato per quattro quinti dal Pnrr, è stato aggiudicato a Gedi Group spa, colosso dell’edilizia con sede ad Altamura che sta realizzando anche la Biblioteca europea di informazione e cultura (). Un esito, si scopre ora, contestato dall’azienda inizialmente in testa alla graduatoria e poi esclusa, la Ics Appalti di Frosinone (rappresentata in gara da Cadel società consortile arl), che ha presentatoal Tar e ha inviato una lettera a istituzioni, sindacati e Gdf per denunciare presunte anomalie nell’offerta vincitrice e chiedere la riammissione.