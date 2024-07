La Talpa svelati i concorrenti della nuova edizione | ci sono anche due famosissimi ex di Amici

Leggi tutta la notizia su anticipazionitv

(Di venerdì 26 luglio 2024) C’è grande attesa per lade La, la quale partirà verso la metà di ottobre. I vertici la manderanno in onda prima su Mediaset Infinity e successivamente su Canale 5, mentre la conduzione verrà affidata a Diletta Leotta. L’attenzione quindi si sposta sul cast che ne prenderà parte. Inizialmente si pensava ad un cast misto, ma ecco che ora spuntano solo personaggi famosi. Ben tredici, tra cui sportivi, volti dello spettacolo e artisti piuttosto noti. La: svelato il castVerso la metà di ottobre partirà lade La. Sarà una sorta di scommessa, visto che manca dal piccolo schermo da tantissimi anni ormai e naturalmente lagenerazione non ha mai avuto modo di seguirlo. Il timone è stato affidato a Diletta Leotta, la quale guiderà un reality per la prima volta dopo l’esperienza a Dazn da inviata sportiva.