La favola di Zhiying Zeng | lasciò la Cina e il tennistavolo nel 1989 ora a 58 anni è a Parigi 2024 con il Cile

(Di venerdì 26 luglio 2024) Ha da poco compiuto 58è protagonista di una delle tante favole che solo i Giochi Olimpici possono regalare. Dopo essersi ritirata da atleta dinel 1986 e dopo aver lasciato latredopo per insegnare il suo sport nelsettentrionale, ‘Tania’ (così è nota nel suo nuovo paese) coronerà il sogno di partecipare alle Olimpiadi diall’età di 58con la squadrana. Tutto è iniziato con la pandemia di Covid-19. Come racconta il Guardian, il lockdown la spinse ad acquistare un tavolo da ping-pong e a giocare da sola a casa per ore ogni giorno. Successivamente si iscrisse ad alcuni tornei locali per divertimento, vincendoli tutti senza sforzo. Nel 2023 ha conquistato il pass per i Giochi. Nella squadra femminilena, ha vinto i Sudamericanos 2023 e un bronzo nei Giochi Panamericani del 2023.