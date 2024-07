Italia competenze per competere nell’incertezza

Leggi tutta la notizia su ildenaro

(Di venerdì 26 luglio 2024) L’è il primo paese al mondo per influenza culturale. Ma stenta a trattenere i suoi talenti ed è 33esimo sui 38 dell’Ocse per la capacità di attrarne. In più, è vittima di una copiosa fuga di cervelli con una frotta giovani laureati che decide di tentare la fortuna altrove anche perché il differenziale delle retribuzioni è così alto (56 per cento a un anno dal diploma) da scoraggiare qualsiasi tentazione di restare. Sono alcuni dati contenuti in un’interessante ricerca dell’Istituto Tagliacarne e di Unioncamere –– che fotografa pregi e difetti di una nazione che cerca ostinatamente di conservare il suo posto tra i Grandi del mondo nonostante molti indicatori mostrino che nel medio lungo termine sia destinata ad arretrare. E questo a prescindere dal governo in carica. Oggi, per dire, siamo la decima potenza industriale nel globo.