Il ritiro di Jannik Sinner dalle Olimpiadi di Parigi 2024 | cosa succede ora?

(Di venerdì 26 luglio 2024) Ildidiè una grande delusione per il mondo del tennis italiano e internazionale. L’annuncio è stato dato dallo stesso tennista sui suoi canali social, spiegando che una tonsillite lo costringe a rinunciare a uno degli eventi più attesi della sua carriera.@Foto Crediti Ansa – VelvetMagLe cause delLa decisione didi ritirarsi è arrivata dopo giorni di febbre alta e un peggimento delle sue condizioni di salute. La tonsillite, infiammazione delle tonsille che può essere di natura virale o batterica, ha costretto i medici a consigliargli il riposo completo per evitare complicazioni. Questoè particolarmente amaro per il tennista altoatesino, che già aveva dovuto rinunciare alledi Tokyo 2020.