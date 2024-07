Il Pd punta su Mangialardi ma l’affare si complica

Leggi tutta la notizia su ilrestodelcarlino

(Di venerdì 26 luglio 2024), il rinvio a giudiziouna possibile candidatura alle Amministrative 2026. Ci sarà probabilmente uno slittamento sulla data delle elezioni, a causa della pandemia, che ha portato gli italiani alle urne con cinque mesi di ritardo. Un tempo che dovrà essere recuperato e che la minoranza sta già mettendo a frutto per cercare una squadra che possa tornare al Governo della città. Una settimana fa era trapelata la notizia, che non aveva trovato conferme da parte dell’interessato, della ‘disponibilità’ da parte dell’ex sindaco Maurizio(attuale consigliere regionale del Pd con la carica di vice presidente dell’Assemblea) a candidarsi per il suo terzo mandato: l’annuncio è arrivato durante il direttivo del Pd dal segretario Massimo Barocci.