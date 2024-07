Il caso dello specchio di Pistoletto e Serena Bortone

Leggi tutta la notizia su velvetmag

(Di venerdì 26 luglio 2024) La giornalistaè di nuovo al centro dell’attenzione mediatica, questa volta per unofirmato da Michele, celebre artista contemporaneo. Ecco cosa è successo in diretta televisiva. L’opera, autografata in diretta televisiva dall’artista Michele, è stata successivamente portata a casa di, sollevando una serie di interrogativi etici e legali all’interno della Rai. Vediamo in dettaglio cosa è accaduto e quali sono le implicazioni di questo nuovo, foto Ansa – VelvetMagTutto è iniziato durante una trasmissione televisiva in cui Micheleera ospite. L’artista, noto per le sue opere specchianti, ha autografato unoin diretta, creando un momento di grande interesse per il pubblico.