Gatti trafitti con la balestra alle porte di Roma | Chi sa parli

(Di venerdì 26 luglio 2024), 26 luglio 2024 – Ancora una storia di ordinaria follia arriva dalla capitale, per la precisione dal Comune di Fonte Nuova che fa parte della città metropolitana capitolina. Nei giorni scorsi, i residenti hanno soccorso ben dueferiti dfrecce scoccate da una. Il primo gatto è stato operato d’urgenza e la prognosi è ancora riservata, mentre al secondo è stata amputata una zampa perché le lesioni causate dalla freccia erano troppo gravi e irreparabili. I residenti della zona sono ovviamente molto preoccupati anche per gli altriche ancora vivono per strada e che loro accudiscono ogni giorno. Una delle frecce utilizzate contro i mici riportava dei numeri seriali che potrebbero essere utili a risalire all’identità del mostro che sta prendendo di mira questi poveri animali.