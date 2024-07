Futsal Estivo La BF Montaggi vince il 40 Torneo di Calcio a 5 a Villa Strada di Cingoli

Leggi tutta la notizia su vallesina.tv

(Di venerdì 26 luglio 2024) Decisivo il 3-2 in rimonta all’ATF Tobaldi nella finalissima grazie a Raffaelli, Diego Zannini e Monteccharini, terzo il Dream Team campione uscente, Mirko Bufarini capocannoniere, 26 luglio 2024 – La BFla 40^ edizione deldia 5 di. Ieri, giovedì 25 luglio, la formazione in maglia nera, con una folta rappresentanza di giocatori della frazione cingolana, ha battuto 3-2 l’Atf Tobaldi nella finalissima delvalido anche come 36° Memorial “Sandro Ultimi” organizzato dalla Polisportiva Victoria. Al terzo posto il Dream Team Grottaccia, squadra favorita della vigilia e campione uscente, eliminata in semifinale proprio dai vincitori del 2024. Il: quarti di finale e semifinali Si può dire, infatti, che quest’anno ildiè stato ildelle clamorose rimonte.