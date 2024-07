For All Mankind | nuove anticipazioni dal SDCC della quinta stagione

Leggi tutta la notizia su cinefilos

(Di venerdì 26 luglio 2024) For AlldalGrandi notizie per i fan di For All! Ronald D. Moore, il genio dietro la serie, ha confermato al Comic-Con di San Diego che le ripresesono ufficialmente in corso, e la rivelazione ha entusiasmato i fan, soprattutto perché negli ultimi mesi gli aggiornamenti sono stati scarsi. Sebbene sia sembrata un’eternità l’ultima volta che abbiamo sentito parlare di un rinnovo, c’erano pochi dubbi sul fatto che For Allsarebbe tornato per un’altra. Fin dal suo debutto nel 2019, lo show ha sempre ricevuto recensioni entusiastiche da partecritica e degli spettatori, consolidando il suo posto come una delle migliori serie di fantascienza in circolazione, con Apple TV+ che è la casa perfetta per lo show sulla storia alternativa.