Festa del Volontario premiati i soccorritori

Leggi tutta la notizia su lanazione

(Di venerdì 26 luglio 2024) Secondo fine settimana a Barberino di Mugello per ladel Volontariato, organizzata presso la tensostruttura dell’associazione di Pubblica assistenza Maria Bouturlin, in via del Pozzo. Fino a domenica, il ristorante sarà aperto a cena (dalle 19,30), con un menu di tipicità locali a partire dagli immancabili tortelli mugellani, oltre ad esibizioni ed intrattenimento per tutti. Stasera l’animazione sarà affidata all’esibizione di danza a cura della scuola di ballo Latin Project (alle 21), mentre domani sera è prevista la proiezione del Film ’Non ci resta che il maggio’, realizzato nel 2019 dal Comitato Canta’ maggio. Domenica, infine, alle 21 concerto della Filarmonica Giuseppe Verdi diretta da Martina Moretti. Nello scorso fine settimana di, invece, sono stati benedetti i nuovi mezzi e consegnate le targhe ai volontari con più anni di servizio.