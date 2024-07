F1 | Audi prima ufficialità sigillata all’insegna del green

Leggi tutta la notizia su metropolitanmagazine

(Di venerdì 26 luglio 2024) Lavori in corso nella nuova scuderia che prenderà il posto di Alfa Romeo (già uscita dai radar) e dalla Sauber che si appresta a vivere un ultimo biennio da sola. Nella F1 entrerà, infatti, il costruttoreche promette di non essere una semplice meteora all’interno del Circus a quattro ruote più famoso e importante dell’automobilismo. La Casa dei quattro anelli ha recentemente sigillato un accordo molto importante in vista del 2026: uno dei partener del team sarà BP, gigante del settore petrolifero che fornirà carburante sostenibile Castrol EDGE. Una grande notizia in vista della transizione “” del settore.